у Алины 5 конфет а у Светы в 2 раза больше сколько конфет у Светы
Математика
у Алины 5 конфет а у Светы в 2 раза больше сколько конфет у Светы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.е. у Светы 5*2=10конфет
Гость:
У Светы 10 конфет. Думать надо!
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