Автомобиль должен проехать за 3 дня 1430 км. В первый день он ехал 6 ч со скоростью 82 км/ч, во второй день он увеличит скорость на 4 км/ч и ехал с этой скоростью 7 ч . С какой скоростью должен ехать автомобиль в третий день , ...
Математика
Автомобиль должен проехать за 3 дня 1430 км. В первый день он ехал 6 ч со скоростью 82 км/ч, во второй день он увеличит скорость на 4 км/ч и ехал с этой скоростью 7 ч . С какой скоростью должен ехать автомобиль в третий день , чтобы проехать оставшееся расстояние за 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первый день водитель проехал 6*82 = 492 км. во второй день он проехал 7*86 = 602 км. ему осталось проехать 1430 - (602+492) = 336 км. ему надо ехать со скоростью 336/4 = 84 км.
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