Автомобиль должен проехать за 3 дня 1430 км. В первый день он ехал 6 ч со скоростью 82 км/ч, во второй день он увеличит скорость на 4 км/ч и ехал с этой скоростью 7 ч . С какой скоростью должен ехать автомобиль в третий день , ...

Математика

Автомобиль должен проехать за 3 дня 1430 км. В первый день он ехал 6 ч со скоростью 82 км/ч, во второй день он увеличит скорость на 4 км/ч и ехал с этой скоростью 7 ч . С какой скоростью должен ехать автомобиль в третий день , чтобы проехать оставшееся расстояние за 4 часа?

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