вычеслить обьем премоугольного паралепипеда если его ребра ровны 12,45,2
Математика
вычеслить обьем премоугольного паралепипеда если его ребра ровны 12,45,2
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Гость:
V=a*b*c=12*45*2=1080
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