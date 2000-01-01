За первый день турист прошел 16 км , а за второй - на 2000 км больше. Сколько километров он прошел за 2 дня?
Математика
За первый день турист прошел 16 км , а за второй - на 2000 км больше. Сколько километров он прошел за 2 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16+2000=2016км(прошол за второй день) 2)2016+16=2032км(прошёл за 2 дня.)
Гость:
1) 16+2000= 2016км (за второй день) 2) 2016+16= 2032 за два дня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
чтобы добраться до школы оля сначала должна дойти от дома до остановки автобуса . через 4 минуты после выхода ей остается пройти 360м, а через 8 ми...
Математика
Из 30 кг. семян подсолнечника получают 6 кг.масла.Сколько килограммов масла можно получить из 25 кг.семян подсолнечника?
Математика
Автомобиль должен проехать за 3 дня 1430 км. В первый день он ехал 6 ч со скоростью 82 км/ч, во второй день он увеличит скорость на 4 км/ч и ехал с...