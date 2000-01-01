За первый день турист прошел 16 км , а за второй - на 2000 км больше. Сколько километров он прошел за 2 дня?

Математика

За первый день турист прошел 16 км , а за второй - на 2000 км больше. Сколько километров он прошел за 2 дня?

Автор: Гость