чтобы добраться до школы оля сначала должна дойти от дома до остановки автобуса . через 4 минуты после выхода ей остается пройти 360м, а через 8 мин-120 м. какое расстояние между олиным домом и автобусной остановкой. сколько ми...
Математика
чтобы добраться до школы оля сначала должна дойти от дома до остановки автобуса . через 4 минуты после выхода ей остается пройти 360м, а через 8 мин-120 м. какое расстояние между олиным домом и автобусной остановкой. сколько минут оля тратит на дорогу от дома до этой остановки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 4 минуты оля проходит 360-120=240 метров, то есть за одну минуту оля проходит 240/4 = 60 метров. если ей через 8 минут остается идти 120 м, это значит, что ей идти еще 2 минуты (60*2 = 120). 8+2 = 10 минут оле идти в школу, расстояние - 10*60 = 600 метров (потому что она идет 10 минут, проходя 60 метров в минуту.) ответ: 10 минут, 600 метров.
Гость:
Можно определить из условия что за 4 минуты Оля прошла 240м, тогда скорость Оли 60м/мин, тогда расстояние от дома Оли до остановки 360+240=600, а время 600/60=10минут
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