чтобы добраться до школы оля сначала должна дойти от дома до остановки автобуса . через 4 минуты после выхода ей остается пройти 360м, а через 8 мин-120 м. какое расстояние между олиным домом и автобусной остановкой. сколько ми...

Математика

чтобы добраться до школы оля сначала должна дойти от дома до остановки автобуса . через 4 минуты после выхода ей остается пройти 360м, а через 8 мин-120 м. какое расстояние между олиным домом и автобусной остановкой. сколько минут оля тратит на дорогу от дома до этой остановки

Автор: Гость