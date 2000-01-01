масса автомобиля 1,5т. Какое давление оказывает автомобиль на дорогу,если площадь опоры каждого колеса равна 125см квадратных
Физика
масса автомобиля 1,5т. Какое давление оказывает автомобиль на дорогу,если площадь опоры каждого колеса равна 125см квадратных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сила=15000 площадь=500см^2=0.5м^2 давление=15000/0.5=30000Па=30КПа
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