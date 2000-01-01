420 тетрадей нужно разделить между двумя классами по количеству учеников. В одном классе 34 ученика, а в другом - 36. Сколько тетрадей получил каждый класс ?
Математика
420 тетрадей нужно разделить между двумя классами по количеству учеников. В одном классе 34 ученика, а в другом - 36. Сколько тетрадей получил каждый класс ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нужно узнать, сколько нужно тетрадей на одного ученика: 420:(34+36)=6 (т) 2. Теперь просто находим кол-во тетрадей на каждый класс: 34*6=204 (т) - для первого класса 36*6=216 (т) - для второго класса Всё. Ответ:........
Гость:
считаем сколько всего учеников получат тетради 36+34=70 делим все тетради на каждого ученика_ 420:70=6 Один класс получит на всех 34х6=204 тетрадт другой класс 36х6=216 тетрадей
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