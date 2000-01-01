РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЁЛКАМИ СОСНОВКА И ЛИСТВЯНКА З75 КМ. ИЗ СОСНОВКИ В ЛИСТВЯНКУ В 8 Ч 15 МИН ЕХАЛА МАШИНА СО СКОРОСТИ 70КМ Ч. ПАССАЖИР ЭТОЙ МАШИНЫ ХОЧЕТ ЗНАТЬ:В КАКОЕ ВРЕМЯ МАШИНА СДЕЛАЕТ ОСТАНОВКУ В ДЕРЕВНЕ ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ,ЕСЛИ ОТ...

Алгебра

РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЁЛКАМИ СОСНОВКА И ЛИСТВЯНКА З75 КМ. ИЗ СОСНОВКИ В ЛИСТВЯНКУ В 8 Ч 15 МИН ЕХАЛА МАШИНА СО СКОРОСТИ 70КМ Ч. ПАССАЖИР ЭТОЙ МАШИНЫ ХОЧЕТ ЗНАТЬ:В КАКОЕ ВРЕМЯ МАШИНА СДЕЛАЕТ ОСТАНОВКУ В ДЕРЕВНЕ ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ,ЕСЛИ ОТ ЭТОЙ ДЕРЕВНИ ДО ЛИСТВЯНКИ 95 КМ?

Автор: Гость