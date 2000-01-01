РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЁЛКАМИ СОСНОВКА И ЛИСТВЯНКА З75 КМ. ИЗ СОСНОВКИ В ЛИСТВЯНКУ В 8 Ч 15 МИН ЕХАЛА МАШИНА СО СКОРОСТИ 70КМ Ч. ПАССАЖИР ЭТОЙ МАШИНЫ ХОЧЕТ ЗНАТЬ:В КАКОЕ ВРЕМЯ МАШИНА СДЕЛАЕТ ОСТАНОВКУ В ДЕРЕВНЕ ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ,ЕСЛИ ОТ...
Алгебра
РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЁЛКАМИ СОСНОВКА И ЛИСТВЯНКА З75 КМ. ИЗ СОСНОВКИ В ЛИСТВЯНКУ В 8 Ч 15 МИН ЕХАЛА МАШИНА СО СКОРОСТИ 70КМ Ч. ПАССАЖИР ЭТОЙ МАШИНЫ ХОЧЕТ ЗНАТЬ:В КАКОЕ ВРЕМЯ МАШИНА СДЕЛАЕТ ОСТАНОВКУ В ДЕРЕВНЕ ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ,ЕСЛИ ОТ ЭТОЙ ДЕРЕВНИ ДО ЛИСТВЯНКИ 95 КМ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем расстояние до деревни: 375-95=280(км) Найдем время которое займет путь в 280 км:280/70=4(часа) т.е. пассажир будет будет в деревне в 8ч 15мин+4часа=12часов 15минут.
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