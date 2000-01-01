420 тетрадей нужно разделить между 2-мя классами по количеству учеников. В одном классе - 34 ученика, а в другом - 36. Сколько тетрадей получи каждый класс ?
Математика
420 тетрадей нужно разделить между 2-мя классами по количеству учеников. В одном классе - 34 ученика, а в другом - 36. Сколько тетрадей получи каждый класс ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посчитаем сколько тетрадей нужно на 1 ученика: 420/(36+34)=6(тетрадей) Тогда 1 классу 34*6=204(тетради), а 2 классу 36*6=216(тетрадей)
Гость:
1 класс- 34 ученика; 2 класс-36 учеников; 420 тетрадей всего; 1)36+34=70-учеников всего; 2)420/70=6 -тетрадей на 1ого ученика; 3)34*6=204-тетради получил 1ый класс; 4) 36*6=216-тетрадей получил 2ой класс; Ответ: 204 тетради получил 1ый класс, 216 тетрадей получил 2ой класс
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