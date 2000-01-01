420 тетрадей нужно разделить между 2-мя классами по количеству учеников. В одном классе - 34 ученика, а в другом - 36. Сколько тетрадей получи каждый класс ?

Математика

420 тетрадей нужно разделить между 2-мя классами по количеству учеников. В одном классе - 34 ученика, а в другом - 36. Сколько тетрадей получи каждый класс ?

Автор: Гость