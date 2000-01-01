МАШИНА ПРИВЕЗЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ СТОЛОВОЙ 18 ОДИНАКОВЫХ ПАКЕТОВ С ПШЕНИЧНОЙ МУКОЙ И 22 ТАКИХ ЖЕ ПАКЕТА С РЖАНОЙ МУКОЙ.МАССА ВСЕХ ЭТИХ ПАКЕТОВ СОСТОВЛЯЕТ 240 КГ. ЗАВЕДУЮЩЕМУ СТОЛОВОЙ НУЖНО УЗНАТЬ:СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ПШЕНИЧНОЙ И СКОЛ...
Алгебра
МАШИНА ПРИВЕЗЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ СТОЛОВОЙ 18 ОДИНАКОВЫХ ПАКЕТОВ С ПШЕНИЧНОЙ МУКОЙ И 22 ТАКИХ ЖЕ ПАКЕТА С РЖАНОЙ МУКОЙ.МАССА ВСЕХ ЭТИХ ПАКЕТОВ СОСТОВЛЯЕТ 240 КГ. ЗАВЕДУЮЩЕМУ СТОЛОВОЙ НУЖНО УЗНАТЬ:СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ПШЕНИЧНОЙ И СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ РЖАНОЙ МУККИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+22=40 всего пакетов240:40=6 кг в одном пакете18 * 6 = 108 кг пшеничной муки22 * 6 = 132 кг ржаной муки
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