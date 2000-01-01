В сахорной свёкле содержится 18,5% сахара.Сколько сахара содержится в 38,5 т сахарной свёклы?Ответ округлите до десяых долей тонны.
Математика
В сахорной свёкле содержится 18,5% сахара.Сколько сахара содержится в 38,5 т сахарной свёклы?Ответ округлите до десяых долей тонны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию: 38,5т-100% тогда х-18.5% 1%=0,385т тогда х=18,5*0.385=7,1225(т) Ответ:7,1 тонны сахара.
Гость:
38,5 * 0,185 = 7,1225 = 7,1 (т) сахара
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