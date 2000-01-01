В сахорной свёкле содержится 18,5% сахара.Сколько сахара содержится в 38,5 т сахарной свёклы?Ответ округлите до десяых долей тонны.

Математика

В сахорной свёкле содержится 18,5% сахара.Сколько сахара содержится в 38,5 т сахарной свёклы?Ответ округлите до десяых долей тонны.

Автор: Гость