В одной елочной гирлянде 57 зеленых лампочек, а в другой - на 34 лампочки меньше. Сколько зеленых лампочек в двух гирляндах?

Математика

В одной елочной гирлянде 57 зеленых лампочек, а в другой - на 34 лампочки меньше. Сколько зеленых лампочек в двух гирляндах?

Автор: Гость