В одной елочной гирлянде 57 зеленых лампочек, а в другой - на 34 лампочки меньше. Сколько зеленых лампочек в двух гирляндах?
Математика
В одной елочной гирлянде 57 зеленых лампочек, а в другой - на 34 лампочки меньше. Сколько зеленых лампочек в двух гирляндах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 57 - 34 = 23 (ламп) во 2 гирлянде; 2) 57 + 23 = 80 зеленых лампочек в двух гирляндах
Гость:
1)57-34=23(лампочки на второй гирлянде) 2)57+23=80(лампочек всего)
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