На базу привезли яблоки на трех машинах. На первой машине было 3 7/20 т. Это на 15/20 т. меньше, чем на второй машине, и на 1 16/20 т.больше, чем на третьей. Сколько всего тонн яблок привезли на базу?

Математика

На базу привезли яблоки на трех машинах. На первой машине было 3 7/20 т. Это на 15/20 т. меньше, чем на второй машине, и на 1 16/20 т.больше, чем на третьей. Сколько всего тонн яблок привезли на базу?

Автор: Гость