На базу привезли яблоки на трех машинах. На первой машине было 3 7/20 т. Это на 15/20 т. меньше, чем на второй машине, и на 1 16/20 т.больше, чем на третьей. Сколько всего тонн яблок привезли на базу?
Математика
На базу привезли яблоки на трех машинах. На первой машине было 3 7/20 т. Это на 15/20 т. меньше, чем на второй машине, и на 1 16/20 т.больше, чем на третьей. Сколько всего тонн яблок привезли на базу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 7/20 + 15/20 = 3 22/20 = 4 2/20 (т) на 2 машине; 2) 3 7/20 - 1 16/20 = 2 7/20 - 16/20 = 1 11/20 (т) на 3 машине; 3) 3 7/20 + 4 2/20 + 1 11/20 = 8 20/20 = 9 (т) всего яблок привезли на базу;
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