Изделие, цена которого 500руб. сначало подорожало на 10% , а затем еще на 20% . Какова окончательная цена?
Математика
Изделие, цена которого 500руб. сначало подорожало на 10% , а затем еще на 20% . Какова окончательная цена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500 * 0,1 = 50 (руб) 1 подорожание; 2) 500 + 50 = 550 (руб) после 1 подорожания; 3)550 * 0,2 = 110 (руб) 2 подорожание; 2) 550 + 110 = 660 (руб) окончательная цена
Гость:
1) 10% от 500руб 0.1 x 500 = 50(руб) 2) 500+50=550 (руб) - после первого подорожания 3) 20% от 550руб 0.2 х 550 = 110(руб) 4) 550+110=660(руб) - после второго подорожания Ответ: 660руб
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