Изделие, цена которого 500руб. сначало подорожало на 10% , а затем еще на 20% . Какова окончательная цена?

Математика

Изделие, цена которого 500руб. сначало подорожало на 10% , а затем еще на 20% . Какова окончательная цена?

Автор: Гость