2cos60+3cos30=
Алгебра
2cos60+3cos30=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos60+3cos30= 2 * 0,5 + 3* (корень из 3/2) = 1 + 1,5*корень из 3
Гость:
cos30=√3/2 cos2a=2cos2a-1⇒cos60=1/2 2*1/2+3*√3/2=1+3*√3/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одной елочной гирлянде 57 зеленых лампочек, а в другой - на 34 лампочки меньше. Сколько зеленых лампочек в двух гирляндах?
Математика
На базу привезли яблоки на трех машинах. На первой машине было 3 7/20 т. Это на 15/20 т. меньше, чем на второй машине, и на 1 16/20 т.больше, чем н...
Математика
маша купила на 4 конверта больше, чем Миша и заплатила на 48 рублей больше. сколько стоит один конверт?
Математика
В сахорной свёкле содержится 18,5% сахара.Сколько сахара содержится в 38,5 т сахарной свёклы?Ответ округлите до десяых долей тонны.