фонетический разбор слова партер

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партер п - [п] согласный, твёрдый,глухой,парный а- [а] гласный,безударный р - [р] согласный,твёрдый,звонкий,непарный т - [т] согласный,твердый ,глухой,парный е - [э] гласный,ударный р - [р] согласный,твёрдый,звонкий,непарный 6 букв,6 звуков