две стороны треугольника равны 4см и 7см.косинус угла между ними равен= минус2делить на 7.определите синус всех углов этого треугольника и третью сторону этого треугольника.
Геометрия
две стороны треугольника равны 4см и 7см.косинус угла между ними равен= минус2делить на 7.определите синус всех углов этого треугольника и третью сторону этого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теорема косинусов: 16+49-2*4*7*(-2/7)=65+16=81 Тогда 3ая сторона=9(см) sin²a+cos²a=1 sin²a=1-4/49=45/49 sina=3√5/7 Теорема синусов даст нам синусы всех углов. 9/sina=4/sinb=7/sinc sinb=4√5/21 sinc=√5/3
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