две стороны треугольника равны 4см и 7см.косинус угла между ними равен= минус2делить на 7.определите синус всех углов этого треугольника и третью сторону этого треугольника.

Геометрия

две стороны треугольника равны 4см и 7см.косинус угла между ними равен= минус2делить на 7.определите синус всех углов этого треугольника и третью сторону этого треугольника.

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