приведите дроби к общему знаменателю и найдите их сумму 3:a=2:b a:2=2:b a:b=c:d

Математика

приведите дроби к общему знаменателю и найдите их сумму 3:a=2:b a:2=2:b a:b=c:d

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