приведите дроби к общему знаменателю и найдите их сумму 3:a=2:b a:2=2:b a:b=c:d
Математика
приведите дроби к общему знаменателю и найдите их сумму 3:a=2:b a:2=2:b a:b=c:d
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3/а) + (2/в) = (3в + 2а)/ав; а/2 +2/в = (ав + 4)/2в; а/в + с/д = (ад + св)/вд.
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