Число коров в стаде возросло на 60 голов, а всвязи с улучшением кормовой базы удой молока от одной коровы возрос в среднем с 12,8 л в день до 15 л. Сколько коров стало в стаде, если ежедневно стали получать на 1340 л молока бол...
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Число коров в стаде возросло на 60 голов, а всвязи с улучшением кормовой базы удой молока от одной коровы возрос в среднем с 12,8 л в день до 15 л. Сколько коров стало в стаде, если ежедневно стали получать на 1340 л молока больше, чем раньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1340=(15-12.8)*х+60*15=900+2.2х 2.2х=440 х=200 В стаде 260 коров.
Гость:
Пусть в стаде было х коров, тогда стало (х + 60) к. 12,8х л молока получали раньше. Стали получать 15(х + 60) л. Тогда 15(х + 60) - 12,8х = 1340; 15х + 900 - 12,8х = 1340; 15х - 12,8х = 1340 - 900; 2,2х = 440; х = 200; 200 + 60 = 260 коров стало в стаде
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