У кур черная окраска неполно доминирована над белой.Гетерозиготы имеют крабчатое оперение.Какое будет потомство от скрещивания крабчатого петуха с белыми и черными курами.
Биология
У кур черная окраска неполно доминирована над белой.Гетерозиготы имеют крабчатое оперение.Какое будет потомство от скрещивания крабчатого петуха с белыми и черными курами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A - черная окраска a - белая окраска 1) скрещивание крапчатого петуха с белой курицей Р - XAXa x XaY G - XA Xa Xa Y F1 - XAXa (крапчатый петух) XAY (черная курица) XaXa(белый петух) XaY(белая курица) 2) скрещивание крапчатого петуха с черной курицей Р - XAXa x XAY G - XA Xa XA Y F1 - XAXA (черный петух), XAY(черная курица) XAXa(черный петух) XaY (белая курица)
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