У кур черная окраска неполно доминирована над белой.Гетерозиготы имеют крабчатое оперение.Какое будет потомство от скрещивания крабчатого петуха с белыми и черными курами.

Биология

У кур черная окраска неполно доминирована над белой.Гетерозиготы имеют крабчатое оперение.Какое будет потомство от скрещивания крабчатого петуха с белыми и черными курами.

Автор: Гость