в магазине было 280кг пшена.за день продали две седьмых его части.поставь вопрос и реши зачу.

Математика
в магазине было 280кг пшена.за день продали две седьмых его части.поставь вопрос и реши зачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вопрс:Сколько всего осталось кг пшена. Ответ:двести восемдисят первых делим на две седьмых 280 и 7 сокращаем на 7=80кг пшена
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