Песок составляет 5/8 части стекла, а известь - 1/3 часть остального. Какую часть стекла составляет известь?
Математика
Песок составляет 5/8 части стекла, а известь - 1/3 часть остального. Какую часть стекла составляет известь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 - 5/8 = 3/8 - стекло без песка; 2) 3/8 * 1/3 = 1/8 часть стекла составляет известь
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