Какую сумму надо положить в банк, выплачивающий 4% простых в год, чтобы получить 5 000 руб.: а) через 4 месяца, б) через 1 год, в) через 2 года 9 месяцев?
Экономика
Какую сумму надо положить в банк, выплачивающий 4% простых в год, чтобы получить 5 000 руб.: а) через 4 месяца, б) через 1 год, в) через 2 года 9 месяцев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В месяц мы получим 1/3% тогда, 5000=х(1+4/300) х=5000*75/76=4934(рубля) 5000=х(1+12/300)=х(1+1/25) х=5000*25/26=4808(рублей) 5000=х(1+33/300)=х(1+11/100) х=500000/111=4505(рублей)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Легкой атлетикой занимаются 1/3 учеников класса, вольной борьбой - 3/5 остальных учеников. Какая часть учеников класса занимается вольной борьбой? ...
Математика
длина прямоугольного параллелепипеда равна 40 см,ширина составляет три пятых длины,а высота - три четвёртых ширины.Найди объём этого параллелепипеда
Математика