Какую сумму надо положить в банк, выплачивающий 4% простых в год, чтобы получить 5 000 руб.: а) через 4 месяца, б) через 1 год, в) через 2 года 9 месяцев?

Экономика

Какую сумму надо положить в банк, выплачивающий 4% простых в год, чтобы получить 5 000 руб.: а) через 4 месяца, б) через 1 год, в) через 2 года 9 месяцев?

Автор: Гость