товар стоил 60грн.через некоторое время его цена снизилась на 40%.определите новую цену товара
Математика
товар стоил 60грн.через некоторое время его цена снизилась на 40%.определите новую цену товара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 * 0,4 = 24 (грн) - это 40 %. 2) 60 - 24 = 36 (грн) новая цена товара
Гость:
60:100= 0.6 ; 0.6*40=24 ; 60-24=36
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