из двух сплавов содержащих серебро получили третий сплав. масса первого сплава 50 грамм в нем 60 процентов чистого серебра, во втором сплаве 80 процентов чистого серебра, третий сплав содержит 64 процентов чистого серебра . ка...
Алгебра
из двух сплавов содержащих серебро получили третий сплав. масса первого сплава 50 грамм в нем 60 процентов чистого серебра, во втором сплаве 80 процентов чистого серебра, третий сплав содержит 64 процентов чистого серебра . какая масса у второго сплава?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сплав 2 сплав 3 сплав масса сплава (г) 50 х 50+х масса серебра (г) 0,6*50=30 0,8х 0,64(50+х) Составляем уравнение: 30+0,8х=0,64(50+х) 30+0,8х=32+0,64х 0,8х-0,64х=32-30 0,16х=2 х=2:0,16 х=12,5(г) - масса второго сплава
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