из двух сплавов содержащих серебро получили третий сплав. масса первого сплава 50 грамм в нем 60 процентов чистого серебра, во втором сплаве 80 процентов чистого серебра, третий сплав содержит 64 процентов чистого серебра . ка...

Алгебра

из двух сплавов содержащих серебро получили третий сплав. масса первого сплава 50 грамм в нем 60 процентов чистого серебра, во втором сплаве 80 процентов чистого серебра, третий сплав содержит 64 процентов чистого серебра . какая масса у второго сплава?

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