В классе учатся мальчики и девочки,всего 30 человек.Вася посчитал,что если каждая девочка принесет по 3 кг макулатуры,а каждый мальчик-по 5 кг,то все учащиеся вместе соберут 122кг макулатуры.СКОЛЬКО В классе мальчиков?
Математика
В классе учатся мальчики и девочки,всего 30 человек.Вася посчитал,что если каждая девочка принесет по 3 кг макулатуры,а каждый мальчик-по 5 кг,то все учащиеся вместе соберут 122кг макулатуры.СКОЛЬКО В классе мальчиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть мальчиков х, тогда девочек (30 - х). Тогда 5х + 3(30 - х) = 122; 5х + 90 - 3х = 122; 2х = 122 - 90; 2х = 32; х = 16 мальчиков; 30 - 16 = 14 девочек.
Гость:
Пусть а-количество девочек, а в-количество мальчиков) a+b=30 a*3+5*b=122 a=30-b 90-3b+5b=122 2b=32 b=16 a=14
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