В классе учатся мальчики и девочки,всего 30 человек.Вася посчитал,что если каждая девочка принесет по 3 кг макулатуры,а каждый мальчик-по 5 кг,то все учащиеся вместе соберут 122кг макулатуры.СКОЛЬКО В классе мальчиков?

Математика

В классе учатся мальчики и девочки,всего 30 человек.Вася посчитал,что если каждая девочка принесет по 3 кг макулатуры,а каждый мальчик-по 5 кг,то все учащиеся вместе соберут 122кг макулатуры.СКОЛЬКО В классе мальчиков?

Автор: Гость