звесты подибни доданки многочлена 1) а в степени 3 видняти 2а в степени 3 додати три а в степени3

Алгебра

звесты подибни доданки многочлена 1) а в степени 3 видняти 2а в степени 3 додати три а в степени3

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