звесты подибни доданки многочлена 1) а в степени 3 видняти 2а в степени 3 додати три а в степени3
Алгебра
звесты подибни доданки многочлена 1) а в степени 3 видняти 2а в степени 3 додати три а в степени3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a^3 - 2a^3 + 3a^3 = 2a^3
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