Найди делимое,если неполное частное 25,делитель 8,остаток 5
Математика
Найди делимое,если неполное частное 25,делитель 8,остаток 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти делимое надо неполное частное * делитель и + остаток. 25 * 8 + 5 = 205
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