железный кубик весит 10 г.сколько весит железный кубик с ребром в двое большим?
Математика
железный кубик весит 10 г.сколько весит железный кубик с ребром в двое большим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 * 2 * 2 = 8. Второй кубик будет весить в 8 раз больше 8 * 10 = 80 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В мешке 16 шаров: 9 жёлтых и семь зелёных. Какое наименьшее количество шаров надо взять, не глядя в мешок, чтобы среди них было три зелёных.
Геометрия
отрезок длинной а упирается концами в две перпендикулярные плоскости расстояние от концов отрезков до линии пересечения плоскостей равно в , с найт...
Алгебра
Математика
В классе учатся мальчики и девочки,всего 30 человек.Вася посчитал,что если каждая девочка принесет по 3 кг макулатуры,а каждый мальчик-по 5 кг,то в...