1. Больному прописаны инъекции лекарства, которые нужно делать по ампуле 0,6г, 2 раза в день в течении 28 дней. В одной упаковке 10 ампул лекарства по 0,6г. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? ...
Алгебра
1. Больному прописаны инъекции лекарства, которые нужно делать по ампуле 0,6г, 2 раза в день в течении 28 дней. В одной упаковке 10 ампул лекарства по 0,6г. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? 2. Дневник стоит 60 рублей. Какое наибольшее число дневников можно будет купить на 550 рублей после понижения цены на 20% ? 3. Налог на доходы и пенсионный налог составляют 14% от заработной платы. После удержания этих налогов менеджер получил 12900 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата этого менеджера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1,2г. за 1 день всего- 28 дней. 28:1,2= 23,3 ампулы. т.е. нужно 3 упаковки. 2.60- 100 процентов x-20 процентов x=(60*20)/100=12 60 - 12 = 48(цена после понижения) 550:48= 11,45 т.е. 11 дневников можно купить 3. 100-14 = 86 процентов(он получил от зарплаты) 12900 - 86 процентов x - 100 процентов х= (12900*100)/86= 15000(его зарплата)
Гость:
1 задача: 1)Посчитаем количество нужных инъекций:28*2=56 2)Найдем количество упаковок, 56/10=5,6 Видим, что 5 целых упаковок и 1 начатая, т.е. 6 упаковок. 2 задача: 1)найдем цену дневника на данный момент:60*0.8=48 рублей 2)550/48=11+22/48 получим 11 дневников. 3 задача: Составим пропорцию: 12900-86% х-100% 12900/0,86=15000(рублей)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить задачу двумя способами. Купили 18 клюшек и 12 шайб. Их раздали поровну трём хоккейным командам. Сколько ключик и сколько шайб получила кажда...
Математика
В воде растворили 300г соли и получили 15% раствор соли.К раствору долили 500г воды.Сколько процентов соли содержит новый раствор?