1. Больному прописаны инъекции лекарства, которые нужно делать по ампуле 0,6г, 2 раза в день в течении 28 дней. В одной упаковке 10 ампул лекарства по 0,6г. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? ...

Алгебра

1. Больному прописаны инъекции лекарства, которые нужно делать по ампуле 0,6г, 2 раза в день в течении 28 дней. В одной упаковке 10 ампул лекарства по 0,6г. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? 2. Дневник стоит 60 рублей. Какое наибольшее число дневников можно будет купить на 550 рублей после понижения цены на 20% ? 3. Налог на доходы и пенсионный налог составляют 14% от заработной платы. После удержания этих налогов менеджер получил 12900 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата этого менеджера?

Автор: Гость