Решить задачу двумя способами. Купили 18 клюшек и 12 шайб. Их раздали поровну трём хоккейным командам. Сколько ключик и сколько шайб получила каждая команда?
Математика
Решить задачу двумя способами. Купили 18 клюшек и 12 шайб. Их раздали поровну трём хоккейным командам. Сколько ключик и сколько шайб получила каждая команда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 18/3=6-клюшек 2. 12/3=4- шайб Ответ: 6 клюшек и 4 шайбы
Гость:
1 решение: 1) (18+12)/3=10=6 клюшек и 4 шайбы. 2 решение: 1)18/3+12/3=10=6 клюшек и 4 шайбы. Всё.
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