Решить задачу двумя способами. Купили 18 клюшек и 12 шайб. Их раздали поровну трём хоккейным командам. Сколько ключик и сколько шайб получила каждая команда?

Математика

Решить задачу двумя способами. Купили 18 клюшек и 12 шайб. Их раздали поровну трём хоккейным командам. Сколько ключик и сколько шайб получила каждая команда?

Автор: Гость