сколько теплоты потребуется чтобы 10кг воды ,взятой при 10 градусах Цельсия ,нагреть до 100 градусов Цельсия и обратить в пар?
Физика
сколько теплоты потребуется чтобы 10кг воды ,взятой при 10 градусах Цельсия ,нагреть до 100 градусов Цельсия и обратить в пар?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельная теплоемкость воды 4,184 кДж/ Кг/К. Удельная теплота парообразования 2256 кДж / кг. На нагрев 10 кг на 90 градусов нужно потратить 10 * 90 * 4,184 = 3765Кдж. На испарение 10 кг нужно потратить 2256 * 10 = 22560 кДж. Итого 22 560+3 765 = 26 325 кДж.
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