сколько теплоты потребуется чтобы 10кг воды ,взятой при 10 градусах Цельсия ,нагреть до 100 градусов Цельсия и обратить в пар?

Физика

сколько теплоты потребуется чтобы 10кг воды ,взятой при 10 градусах Цельсия ,нагреть до 100 градусов Цельсия и обратить в пар?

Автор: Гость