в магазин привезли яблоки, груши и апельсины. Яблок привезли Х кг, масса груш составляет 7/6 массы яблок, а масса апельсин - 5/12 массы яблок. Сколько всего фруктов привезли в магазин?

Гость: Гость:

Если это полное условие, то масса груш 7/6 * х; а масса апельсин 5/12 * х. Тогда всего фруктов привезли в магазин х + 7/6 * х + 5/12 * х = х + 1ц 2/12 * х + 5/12 * х = 2ц 7/12 * х (кг)