в магазин привезли яблоки, груши и апельсины. Яблок привезли Х кг, масса груш составляет 7/6 массы яблок, а масса апельсин - 5/12 массы яблок. Сколько всего фруктов привезли в магазин?
Математика
в магазин привезли яблоки, груши и апельсины. Яблок привезли Х кг, масса груш составляет 7/6 массы яблок, а масса апельсин - 5/12 массы яблок. Сколько всего фруктов привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это полное условие, то масса груш 7/6 * х; а масса апельсин 5/12 * х. Тогда всего фруктов привезли в магазин х + 7/6 * х + 5/12 * х = х + 1ц 2/12 * х + 5/12 * х = 2ц 7/12 * х (кг)
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