Собака погналась за лисой, находящейся от неё на растоянии 120 метров. Лиса пробигает в минуту 330 метрав, а собака 375 метров. На каком растоянии друк от друга будут лиса и собака через 2минуты после ночала погони? Сколько мин...

Математика

Собака погналась за лисой, находящейся от неё на растоянии 120 метров. Лиса пробигает в минуту 330 метрав, а собака 375 метров. На каком растоянии друк от друга будут лиса и собака через 2минуты после ночала погони? Сколько минут потребуется собаке, чтобы догнать лису?

Автор: Гость