Собака погналась за лисой, находящейся от неё на растоянии 120 метров. Лиса пробигает в минуту 330 метрав, а собака 375 метров. На каком растоянии друк от друга будут лиса и собака через 2минуты после ночала погони? Сколько мин...
Математика
Собака погналась за лисой, находящейся от неё на растоянии 120 метров. Лиса пробигает в минуту 330 метрав, а собака 375 метров. На каком растоянии друк от друга будут лиса и собака через 2минуты после ночала погони? Сколько минут потребуется собаке, чтобы догнать лису?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За минуту собака приближается к лисе на 375-330 = 45 метров. Через две минуты собака приблизится на 45*2 = 90 метров и расстояние между ними будет 120 - 90 = 30 метров. Чтобы догнать лису потребуется 120 / 45 =2.67 минуты.
Гость:
1) 375*2=750м собака за 2 мин 2)330*2=660м лиса за 2 мин 3) 750-660=90м расстояние м/у собакой и лисой ч/з 2 мин 4) 90/375= 0,24мин собака за 90 м 5) 2+0,24=2,24мин собака догонит лису
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