В семенах подсолнечника нового сорта содержится 49.5% масла. Сколько килограммов таких семян надо взять,чтобы в них содержалось 29.7 кг масла?

Математика

В семенах подсолнечника нового сорта содержится 49.5% масла. Сколько килограммов таких семян надо взять,чтобы в них содержалось 29.7 кг масла?

Автор: Гость