В семенах подсолнечника нового сорта содержится 49.5% масла. Сколько килограммов таких семян надо взять,чтобы в них содержалось 29.7 кг масла?
Математика
В семенах подсолнечника нового сорта содержится 49.5% масла. Сколько килограммов таких семян надо взять,чтобы в них содержалось 29.7 кг масла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно составить пропорцию. 100 кг семян - 49,5 кг масла Х кг семян - 29,7 кг масла Х = 100 * 29,7/49,5 = 60 кг. семян
Гость:
29,7 * 100 : 49,5 = 60 (кг)
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