выбрав единицу масштаба 1см , на плоскости отметьте следующие точки А(4;5)
Геометрия
выбрав единицу масштаба 1см , на плоскости отметьте следующие точки А(4;5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуйте оси координат. Через каждые 2 клеточки пишите 1, 2,3 и т д. отметьте точку А(4;5): на оси Ох найди 4, а на оси Оу 5
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