В первый час автомашина прошла 5/7 намеченного пути.Каков намеченный путь,если в первый час автомашина прошла 70 км?

Математика
В первый час автомашина прошла 5/7 намеченного пути.Каков намеченный путь,если в первый час автомашина прошла 70 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70 км  * 7 : 5 = 98 км весь намеченный путь
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