В первый час автомашина прошла 5/7 намеченного пути.Каков намеченный путь,если в первый час автомашина прошла 70 км?

Математика

В первый час автомашина прошла 5/7 намеченного пути.Каков намеченный путь,если в первый час автомашина прошла 70 км?

Автор: Гость