Определить сумму амортизационных отчислений. Козффициент обновления, выбытия, прироста основных фондов в планируемом году. Стоимость Основных Фондов (ОФ) на начало года составляет 164 млн.руб. В мае планируется ввод ОФ на сумму...

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Месячная норма отчислений 11,3/12 = 0,942 процента До мая сумма ежемесячных амортизационнных отчислений будет равна 164 * 0,00942 = 1,54 Мр. За 5 месяцев это - 7, 72 МР. С июня по август ежемесячно 232 * 0,00942 = 2,185. За три месяца это 6, 55 МР. С сентября по декабрь ежемесячно 195 * 0,00942 = 1,837Мр. За 4 месяца это 7, 35Мр. Всего за год амортизация составит 7,72+6,55+7,35 = 21,62 Мр. Стоимость ОФ на конец года составит 164 - 21, 62 = 142,38 Мр. Коэффициент обновления = 58 / 142,38 = 0,4. Коэффициент выбытия = 37/164 = 0, 23. Коэффициент прироста = (58-37)/142,38 = 0,147