Мальчик купил 4 книги. Все книги без первой стоят 48 руб., без второй — 46 руб., без третьей — 42 руб., без четвертой — 38 руб. Сколько стоит каждая книга?

Математика

Мальчик купил 4 книги. Все книги без первой стоят 48 руб., без второй — 46 руб., без третьей — 42 руб., без четвертой — 38 руб. Сколько стоит каждая книга?

Автор: Гость