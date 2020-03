Мальчик купил 4 книги. Все книги без первой стоят 48 руб., без второй — 46 руб., без третьей — 42 руб., без четвертой — 38 руб. Сколько стоит каждая книга?

Гость: Гость:

Обозначим 1, 2, 3, 4 книги как a, b, c, d. Тогда b + c + d = 48; а + c + d = 46; а + b + d = 42; а + b + c = 38; Сложим все равенства получим 3а + 3b + 3c + 3d = 174; 3(а + b + c + d) = 174; а + b + c + d = 174 : 3; а + b + c + d =58; 1) 58-48 = 10(руб) 1 книга 2) 58 - 46 = 12(руб) 2 книга; 2) 58 - 42 = 16(руб) 3 книга; 2) 58 - 38 = 20(руб) 4 книга;