Государство,возникшее на Крымском полуостраве после распада Золотой Орды.

Обществознание
Государство,возникшее на Крымском полуостраве после распада Золотой Орды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После распада Золотой Орды в 1443 возникло Крымское ханство
Гость:
Крымское ханство...
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