Государство,возникшее на Крымском полуостраве после распада Золотой Орды.
Обществознание
Государство,возникшее на Крымском полуостраве после распада Золотой Орды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После распада Золотой Орды в 1443 возникло Крымское ханство
Гость:
Крымское ханство...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
В первый час автомашина прошла 5/7 намеченного пути.Каков намеченный путь,если в первый час автомашина прошла 70 км?
Алгебра
Математика
В семенах подсолнечника нового сорта содержится 49.5% масла. Сколько килограммов таких семян надо взять,чтобы в них содержалось 29.7 кг масла?