Какое давление оказывает на грунт мраморная колонна объёмом 6 м^3, если площадь её основания равна 1,5 м^2
Физика
Какое давление оказывает на грунт мраморная колонна объёмом 6 м^3, если площадь её основания равна 1,5 м^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность мрамора = 2 600 кг/м3. Колонна весит 2600*6 = 15600 кг. Давление: 15 000 кг /1,5 м2 = 10 000 кг / м3 или 1 кг / см2
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