Какое давление оказывает на грунт мраморная колонна объёмом 6 м^3, если площадь её основания равна 1,5 м^2

Физика

Какое давление оказывает на грунт мраморная колонна объёмом 6 м^3, если площадь её основания равна 1,5 м^2

Автор: Гость