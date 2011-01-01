До обеда выгрузили 7/10 зерна,находившегося в товарном вагоне.Сколько тонн зерна было в вагоне,если выгрузили 42 тонны?

Математика

До обеда выгрузили 7/10 зерна,находившегося в товарном вагоне.Сколько тонн зерна было в вагоне,если выгрузили 42 тонны?

Автор: Гость