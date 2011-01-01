До обеда выгрузили 7/10 зерна,находившегося в товарном вагоне.Сколько тонн зерна было в вагоне,если выгрузили 42 тонны?
Математика
До обеда выгрузили 7/10 зерна,находившегося в товарном вагоне.Сколько тонн зерна было в вагоне,если выгрузили 42 тонны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42 : 7/10 = 42 * 10/7 = 6 * 10 = 60 (т) было в вагоне
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