Вычислите массу раствора кислоты с массовой долей HCL 30% , затраченную на растворение цинка массой 200г с массовой долей примисей 35%

Гость: Гость:

Уравнение реакции: 2HCl + Zn = ZnCl2 + H2 Молекулярные массы: HCl - 36,5 г/моль Zn - 65 г/моль 1. Считаем массу чистого цинка в исходном образце: 200 г*(100-35%)/100% =130 г 2. Составляем пропорцию: На растворение 65 г цинка затрачивается 2*36,5 г соляной кислоты На растворение 130 г цинка затрачивается Х г соляной кислоты Находим Х: Х=130*2*36,5/65=146 г 3. Находим массу 30%-ного раствора соляной кислоты, в котором содержится 146 г HCl: 146/0,3=486,7 г.