Периметр прямоугольника равен 16 см а его площадь 15 см2 Найдите длины сторон этого прямоугольника

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Пусть х см длина, у см ширина. Получаем систему уравнений: 2(х+у)=16, ху=15; х+у=8, ху=15; х=3 или х=5. Если х=3, то у=8-3=5 см. Если х=5 см, то у=8-5=3см. Ответ: 5 см и 3см