у маши не хватило на покупку букваря семи рублей, а у миши одного рубля .они сложились, чтобы купить один на двоих, но денег все равно не хватило.сколько стоил букварь? известно, что букварь стоит целое число рублей, а у детей ...
Математика
у маши не хватило на покупку букваря семи рублей, а у миши одного рубля .они сложились, чтобы купить один на двоих, но денег все равно не хватило.сколько стоил букварь? известно, что букварь стоит целое число рублей, а у детей могли быть только рублевые монеты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единственный вариант Букварь стоит 7 рублей. У Маши вообще нет денег. А у Миши 6 рублей.
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