у маши не хватило на покупку букваря семи рублей, а у миши одного рубля .они сложились, чтобы купить один на двоих, но денег все равно не хватило.сколько стоил букварь? известно, что букварь стоит целое число рублей, а у детей ...

Математика

у маши не хватило на покупку букваря семи рублей, а у миши одного рубля .они сложились, чтобы купить один на двоих, но денег все равно не хватило.сколько стоил букварь? известно, что букварь стоит целое число рублей, а у детей могли быть только рублевые монеты.

Автор: Гость