крутизной лестницы называют отношение высоты ступеньки её к глубине . чему равна крутизна лестницы есливысота ступеньки равна 18см.а глубина 30см.
Математика
крутизной лестницы называют отношение высоты ступеньки её к глубине . чему равна крутизна лестницы есливысота ступеньки равна 18см.а глубина 30см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет))) Я тоже в 6 классе для меня эта домашка была очень лёгкой и я получила 5 1) 18/30 = 3/5 = 0,6 = 60%
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