Андрей, Борис, Кирилл и Дмитрий влюблены. Андрей любит девушку, которая влюблена в юношу, любящего Таню. В Машу влюблен юноша, которого любит девушка, любимая Борисом. Кирилл влюблен в девушку, которая любит Дмитрия. Вопрос: ес...

История

Андрей, Борис, Кирилл и Дмитрий влюблены. Андрей любит девушку, которая влюблена в юношу, любящего Таню. В Машу влюблен юноша, которого любит девушка, любимая Борисом. Кирилл влюблен в девушку, которая любит Дмитрия. Вопрос: если Бориса любит Зина, а юноша, которого любит Галя, не любит Зину, то кто любит Андрея?

Автор: Гость