Андрей, Борис, Кирилл и Дмитрий влюблены. Андрей любит девушку, которая влюблена в юношу, любящего Таню. В Машу влюблен юноша, которого любит девушка, любимая Борисом. Кирилл влюблен в девушку, которая любит Дмитрия. Вопрос: ес...

История
Андрей, Борис, Кирилл и Дмитрий влюблены. Андрей любит девушку, которая влюблена в юношу, любящего Таню. В Машу влюблен юноша, которого любит девушка, любимая Борисом. Кирилл влюблен в девушку, которая любит Дмитрия. Вопрос: если Бориса любит Зина, а юноша, которого любит Галя, не любит Зину, то кто любит Андрея?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Зина(нарисуй восьмиугольник, в котором вершины-мальчики и девочки(чередуясь),там всё очень хорошо представляется графически).Получается А->Г->Б->Т->К->М->Д->З->А-> Стрелочки указывают направление чувств.
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