Во время хирургических операций на потолке включают специальные большие светильники.Почему обычного осветления в этих случаях не хватает?
Физика
Во время хирургических операций на потолке включают специальные большие светильники.Почему обычного осветления в этих случаях не хватает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я понял, описание, формулы и решения ненужны? А эти большие лампы называют "безтеневой свет". На всякий случай поясню подробнее: любой предмет, пересекающий световой луч отбрасывает тень. при проведении операций нужно видеть всю область разреза и внутренние поверхности. Поэтому используется светильник из нескольких мощных ламп, чтобы затененные области от одной лампы освещались другими.
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