на спортивные соревнования прибыло 120 участников , среди которых 36 мастеров спорта и 60 кандидатов в мастера спорта. 1. Сколько процентова участников являются мастерами спорта? 2. Во сколько раз кандидатов в мастера спорта бо...
Математика
на спортивные соревнования прибыло 120 участников , среди которых 36 мастеров спорта и 60 кандидатов в мастера спорта. 1. Сколько процентова участников являются мастерами спорта? 2. Во сколько раз кандидатов в мастера спорта больше мастеров спорта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 уч - 100 % 36 - ? % 36*100 : 120 = 30 % от всех участников являются мастерами спорта 120 уч - 100 % 60 - ? % 60 *100 : 120 = 50 % от всех участников являются кандитами в мастера спорта 60 : 36 = в 1,6 раза больше кандитов в мастера спорта
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