на спортивные соревнования прибыло 120 участников , среди которых 36 мастеров спорта и 60 кандидатов в мастера спорта. 1. Сколько процентова участников являются мастерами спорта? 2. Во сколько раз кандидатов в мастера спорта бо...

Математика

на спортивные соревнования прибыло 120 участников , среди которых 36 мастеров спорта и 60 кандидатов в мастера спорта. 1. Сколько процентова участников являются мастерами спорта? 2. Во сколько раз кандидатов в мастера спорта больше мастеров спорта?

Автор: Гость