найдите отношение 9 к 48
Математика
найдите отношение 9 к 48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отношение 9 к 48 = 9 : 48 = 3 : 16 = 3/16 = 0,1875
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